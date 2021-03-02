متحدث الزمالك: الوضع غريب.. والمشكلة ليست في مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب عصام سالم، المتحدث الإعلامي للزمالك، عن حزنه بعد تعادل الفريق مع وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز، مشيرا إلى أن مشكلة إهدار الفرص ليست بسبب رحيل مصطفى محمد إلى جالاتا سراي التركي.

وقال سالم، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "التعادل مع دجلة محبط بكل المقاييس، أضعنا 9 نقاط بالدوري بعد خوض 13 مباراة، وهذا لا يناسب فريقا يطمح في الفوز بلقب الدوري بعد طول انتظار".

وأضاف: "خسرنا من غزل المحلة وتعادلنا مع وادي دجلة الذي يتواجد في المركز الأخير بالإضافة إلى أسوان خلال الجولات الأخيرة".

وتابع: "لا أجد سببا لسوء النتائج، الوضع غريب في الزمالك ولا بد من وقفة لتصحيح الأخطاء".

وأكمل: "من غير الطبيعي إهدار هذا الكم من الفرص، الزمالك لم يسجل في ثلاث مباريات، والمشكلة ليست في مصطفى محمد".

وأكد: "المدير الفني جايمي باتشيكو يزعم في المؤتمر أن أسباب عدم التسجيل غير فنية، لكن لا بد من علاج الأخطاء الفنية وتصحيح المسار، ولا يجب التفريط في أي نقطة، لسنا سعداء بالأداء والنتيجة".

وأتم متحدث الزمالك قائلا: "يجب على اللاعبين تحمل المسؤولية وإعادة الفريق لطريق الانتصارات، المنافسة على البطولات الكبرى لا تتحمل الإخفاق والتعادلات".