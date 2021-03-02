بمشاركة مرموش.. سانت باولي يفوز على هامبورج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق سانت باولي فوزًا صعبا، مساء اليوم الإثنين، على نظيره هامبورج، بنتيجة هدف دون رد، في إطار منافسات الجولة 23 بالدوري الألماني للدرجة الثانية.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88 عن طريق اللاعب دانييل كيريه ليمنح فريق سانت باولي نقاط المباراة الثلاث.

وشارك المصري عمر مرموش في فوز فريقه سانت باولي منذ بداية اللقاء وخرج قبل دقيقة من إحراز فريقه لهدف الفوز.

وشهد المباراة العديد من البطاقات الصفراء ضد فريق سانت باولي وكان من بينهم عمر مرموش في الدقيقة 31، كما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه لاعب هامبورج تيم لايبولد في الدقيقة 90 من زمن المباراة.

وبتلك المباراة، رفع فريق سانت باولي رصيده إلى 31 نقطة بالمركز الحادي عشر، بينما تجمد هامبورج عند 42 نقطة بالمركز الرابع.