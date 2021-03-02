خبير تحكيمي يوضح.. هل استحق دجلة ركلة جزاء أمام الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد سمير محمود عثمان، الحكم الدولي المصري السابق، أن ركلة الجزاء التي حصل عليها الزمالك في مواجهة وادي دجلة التي انتهت بالتعادل السلبي في الدوري المصري كانت صحيحة.

وقال الخبير التحكيمي لقنوات "أون تايم سبورتس" في تحليله للحالات التحكيمية للمباراة: "قرار الحكم في احتساب ركلة جزاء للزمالك أمام وادي دجلة كان سليمًا".

وأضاف: "تغيَّر مسار الكرة بعد ارتطامها بيد المدافع، كانت الرؤية صعبة على الحكم محمد عادل وكان هناك يقظة من حكام تقنية الفيديو".

وأوضح: "كانت اللقطة من الحالات الصعبة في الدوري، ونتمنى وجود نقاء في جودة الصورة".

وانتقل سمير عثمان للحديث عن مدى صحة قرار الحكم محمد عادل في عدم احتساب ركلة جزاء لوادي دجلة قائلا: "كان قرار الحكم صحيحا بعدم احتساب ركلة جزاء لدجلة أمام الزمالك".

وأتم قائلا: "كان هناك اصطدام خفيف للكرة قبل أن ترتفع لترتطم بيد لاعب الزمالك، وكانت يده جزءًا من جسمه، وحكم الفيديو أكد سلامة القرار لحكم الساحة".