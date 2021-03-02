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جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد الجولة 25 “فينسيوس يُبقي ريال مدريد في اللعبة”

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محمود ماهر 0 تبليغ

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تعرف على جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد الجولة 25، والتي لعبت مبارياتها على مدار أيام السبت والأحد والاثنين، واختتمت بلقاء قوي بين وسوسيداد.

وانتزع ريال مدريد تعادلاً صعبًا في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين 1 مارس 2021، عندما استضاف ريال سوسيداد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في ختام الجولة الـ 25 من الدوري الاسباني، ليتقدم إلى المركز الثاني برصيد 53 نقطة مناصفة مع غريمه التقليدي “” المنتشي بفوز هام على إشبيلية لحساب نفس المرحلة.

ويَدين حامل لقب الدوري الاسباني “ريال مدريد” بالفضل إلى اللاعب الدولي البرازيلي فينسيوس جونيور الذي ترجم تمريرة عرضية جميلة أرسلها لوكاس فاسكيز في الدقيقة 89 ليسجل هدف التعادل أمام ريال سوسيداد الذي تقدم بهدف مُبكر مع بداية الشوط الثاني سجله “بورتو”.

وجاءت هذه النتيجة المخيبة للريال لتخفف من الضغط على أتلتيكو مدريد متصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 58 نقطة من 24 مباراة، قبل استضافته للنادي الملكي في ديربي مدريد مطلع الأسبوع المقبل على ملعب واندا.

ويتفوق أتلتيكو مدريد على برشلونة وريال مدريد برصيد 5 نقاط بفضل فوزه على فياريال هذا الأسبوع، في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة الديربي والتي ستحدد الكثير في المنافسة على لقب الليجا هذا الموسم.

ورغم تعرضه للخسارة، حافظ إشبيلية على موقعه في المركز الرابع بجدول ترتيب برصيد 48 نقطة من 24 مباراة بفارق 6 نقاط عن ريال سوسيداد الخامس، وبفارق 9 نقاط عن جاره في الأندلس “ريال بيتيس” الذي حصد فوزه الثالث على التوالي بهذه الجولة في ملعب قادش ليتخطى فياريال بفارق نقطتين.

بورتو يسجل هدف ريال سوسيداد امام ريال مدريد في الدوري الاسباني
بورتو يسجل هدف ريال سوسيداد امام ريال مدريد في الدوري الاسباني – صور AFP

وكان فياريال قد تعثر على ملعب لا سيراميكا بهدفين دون رد أمام أتلتيكو مدريد أول أمس الأحد، ليُهدي ريال بيتيس المركز السادس المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

وتقهقر فريق ديبورتيفو آلافيس إلى المركز الـ 18 برصيد 22 نقطة بعد أن خسر على ملعبه بهدف دون رد أمام أوساسونا الهارب من صراع الهبوط في الآونة الأخيرة بفضل 3 انتصارات من آخر 5 مباريات، ليحتل المركز ال12 برصيد 28 نقطة بفارق 9 نقاط عن المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي.

أعلام وشعارات اندية الدوري الاسباني - جدول ترتيب الدوري الاسباني
أعلام وشعارات اندية الدوري الاسباني – جدول ترتيب الدوري الاسباني – صور Getty

والتالي جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد الجولة 25

الفريق

عدد النقاط

ملحوظات

أتلتيكو مدريد

58

له مباراة مؤجلة أمام بلباو يوم 10 مارس 2021

برشلونة

53

أقوى خط هجوم في الليجا بـ 55 هدف

ريال مدريد

53

إشبيلية

48

له مباراة مؤجلة أمام إلتشي يوم 17 مارس (من الجولة 2)

ريال سوسيداد

42

ريال بيتيس

39

فياريال

37

غرناطة

33

أضعف خط دفاع بـ 42 هدف

ليفانتي

32

أثلتيك بلباو

30

له مباراة مؤجلة أمام أتلتيكو مدريد يوم 10 مارس 2021

سلتا فيغو

30

أوساسونا

28

خيتافي

27

فالنسيا

27

قادش

25

إيبار

22

بلد الوليد

22

آلافيس

22

إلتشي

21

له مباراة مؤجلة أمام إشبيلية يوم 17 مارس (من الجولة 2)

هويسكا

20

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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