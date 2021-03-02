جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد الجولة 25 “فينسيوس يُبقي ريال مدريد في اللعبة”

تعرف على جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد الجولة 25، والتي لعبت مبارياتها على مدار أيام السبت والأحد والاثنين، واختتمت بلقاء قوي بين ريال مدريد وسوسيداد.

وانتزع ريال مدريد تعادلاً صعبًا في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين 1 مارس 2021، عندما استضاف ريال سوسيداد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في ختام الجولة الـ 25 من الدوري الاسباني، ليتقدم إلى المركز الثاني برصيد 53 نقطة مناصفة مع غريمه التقليدي “برشلونة” المنتشي بفوز هام على إشبيلية لحساب نفس المرحلة.

ويَدين حامل لقب الدوري الاسباني “ريال مدريد” بالفضل إلى اللاعب الدولي البرازيلي فينسيوس جونيور الذي ترجم تمريرة عرضية جميلة أرسلها لوكاس فاسكيز في الدقيقة 89 ليسجل هدف التعادل أمام ريال سوسيداد الذي تقدم بهدف مُبكر مع بداية الشوط الثاني سجله “بورتو”.

وجاءت هذه النتيجة المخيبة للريال لتخفف من الضغط على أتلتيكو مدريد متصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 58 نقطة من 24 مباراة، قبل استضافته للنادي الملكي في ديربي مدريد مطلع الأسبوع المقبل على ملعب واندا.

ويتفوق أتلتيكو مدريد على برشلونة وريال مدريد برصيد 5 نقاط بفضل فوزه على فياريال هذا الأسبوع، في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة الديربي والتي ستحدد الكثير في المنافسة على لقب الليجا هذا الموسم.

ورغم تعرضه للخسارة، حافظ إشبيلية على موقعه في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة من 24 مباراة بفارق 6 نقاط عن ريال سوسيداد الخامس، وبفارق 9 نقاط عن جاره في الأندلس “ريال بيتيس” الذي حصد فوزه الثالث على التوالي بهذه الجولة في ملعب قادش ليتخطى فياريال بفارق نقطتين.

وكان فياريال قد تعثر على ملعب لا سيراميكا بهدفين دون رد أمام أتلتيكو مدريد أول أمس الأحد، ليُهدي ريال بيتيس المركز السادس المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

وتقهقر فريق ديبورتيفو آلافيس إلى المركز الـ 18 برصيد 22 نقطة بعد أن خسر على ملعبه بهدف دون رد أمام أوساسونا الهارب من صراع الهبوط في الآونة الأخيرة بفضل 3 انتصارات من آخر 5 مباريات، ليحتل المركز ال12 برصيد 28 نقطة بفارق 9 نقاط عن المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي.

والتالي جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد الجولة 25