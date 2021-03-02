الهزيمة السادسة على التوالي تُنهي عمل “جيوفاني ستروبا” مع كروتوني

أقال نادي كروتوني متذيل جدول ترتيب الدوري الإيطالي اليوم الإثنين مدربه جيوفاني ستروبا.
وبدأ كروتوني على الفور البحث عن مدرب جديد لخلافة ستروبا.
وأكد كروتوني في بيان له اليوم انتهاء “الفترة الجميلة والقوية التي استمرت نحو ثلاثة أعوام” تحت قيادة ستروبا والتي تكللت بالصعود إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، في ثاني مشاركة للفريق بدوري الأضواء.
وجاءت إقالة ستروبا بعد الخسارة أمام كالياري صاحب المركز الثالث من القاع بهدفين دون رد أمس الأحد.
ويتذيل كروتوني جدول الترتيب برصيد 12 نقطة من 24 مباراة بفارق ثمان نقاط عن تورينو الذي يحتل اخر مراكز الأمان، وذلك قبل 14 جولة من نهاية الموسم.
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