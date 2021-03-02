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دوري أبطال أفريقيا | الزمالك كامل العدد قبل مواجهة الترجي

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محمد مصطفى 0 تبليغ

أعلن نادي الزمالك المصري عن عدم وجود أي حالات إصابة بفيروس المستجد بين لاعبيه، وذلك قبل السفر إلى تونس لمواجهة فريق الترجي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق في تصريحات للموقع الرسمي لناديه إن لاعبي الفريق خضعوا لفحوص كورونا التي جاءت نتيجتها سلبية، وذلك تحت إشراف الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك بدون حالات كورونا قبل مواجهة الترجي التونسي
الزمالك بدون حالات كورونا قبل مواجهة الترجي التونسي – صور gate.ahram

وأضاف طبيب الزمالك في تصريحاته أن المسحة الثانية التي خضع لها أحمد زاهر إداري الفريق جاءت سلبية، ليتأكد شفاؤه من الفيروس المستجد.

وتعادل الزمالك مع وادي دجلة سلبًا، مساء اليوم الإثنين، على ستاد السلام، ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشر من .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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