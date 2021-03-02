دوري أبطال أفريقيا | الزمالك كامل العدد قبل مواجهة الترجي

أعلن نادي الزمالك المصري عن عدم وجود أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين لاعبيه، وذلك قبل السفر إلى تونس لمواجهة فريق الترجي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق في تصريحات للموقع الرسمي لناديه إن لاعبي الفريق خضعوا لفحوص كورونا التي جاءت نتيجتها سلبية، وذلك تحت إشراف الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف طبيب الزمالك في تصريحاته أن المسحة الثانية التي خضع لها أحمد زاهر إداري الفريق جاءت سلبية، ليتأكد شفاؤه من الفيروس المستجد.

وتعادل الزمالك مع وادي دجلة سلبًا، مساء اليوم الإثنين، على ستاد السلام، ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشر من الدوري المصري.