رغم التعادل مع بايرن ميونخ، إدارة آرمينيا بيليفيلد تُطيح بنيوهاوس بسبب ثلاثية دورتموند

ذكرت عدة تقارير إعلامية ألمانية اليوم الإثنين أن نادي أرمينيا بيليفيلد الألماني استغنى عن خدمات أوفه نيوهاوس المدير الفني للفريق.

وكان سمير عربي مدير الكرة بالنادي، قد صرح أمس الأحد لصحيفة “فيستفالن بلات” قائلًا إن :”الإدارة ستحلل وتقيم” الموقف، وذلك بعد هزيمة الفريق أمام بوروسيا دورتموند صفر / 3 أمس الأول السبت في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وتولى نيوهاوس 61/ عامًا/ تدريب أرمينيا بيليفيلد في عام 2018 ومن المفترض أن يستمر عقده حتى عام 2022.

وقاد نيوهاوس الفريق في العام الماضي للصعود إلى دوري الدرجة الأولة للمرة الأولى خلال 11 عامًا.

ويحتل أرمينيا بيليفيلد المركز السادس عشر في جدول البوندسليجا، ولم يحصد الفريق سوى نقطة واحدة خلال آخر خمس مباريات واهتزت شباكه خلالها بــ17 هدفًا.