الخسارة من نيس تُقصي جوليان ستيفان من تدريب رين

قال نادي ستاد رين المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي اليوم الإثنين إن مدربه جوليان ستيفان استقال من منصبه بعد ارتباط طويل مع النادي دام تسعة أعوام بسبب سوء النتائج.

ويحتل رين حاليًا المركز التاسع بين فرق الدوري الفرنسي الأول برصيد 38 نقطة من 26 مباراة.

وفي أخر مباراة لستيفان مع الفريق خسر رين 2-1 أمام نيس الجمعة الماضي ليفشل الفريق بذلك في تحقيق أي فوز في ست مباريات متتالية في الدوري.

وقال رين عبر موقعه الرسمي على الإنترنت “صباح اليوم تلقي ستاد رين نبأ استقالة المدرب جوليان ستيفان”.

وأضاف النادي “يود النادي أن يقدم الشكر إلى جوليان على هذه السنوات التسع .. وعلى كل النتائج الإستثنائية التي حققها مع الفريق”.

وعين ستيفان مدربا للفريق الأول لرين في ديسمبر الأول 2018 بعد أن عمل مدربًا لفريق الشبان عدة سنوات.

وقاد ستيفان رين للتتويج بأول لقب منذ 1971 عندما فاز على باريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا في 2019 كما قاد النادي أيضًا إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعدما حصل على المركز الثالث في الدوري المجلي الموسم الماضي.

وقال رين أن المساعد فيليب بيزول سيتولى مُهمة تدريب الفريق بصورة مؤقتة حتى تعيين مدرب جديد.