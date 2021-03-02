نتيجة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الاسباني “الحظ يُعاند ماريانو وبورتو يعاقب ميندي”

تعرف على نتيجة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في ختام مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الاسباني، والتي استضافها ملعب ألفريدو دي ستيفانو مساء اليوم الاثنين 1 مارس 2021.

عاند الحظ مهاجم ريال مدريد “ماريانو دياز” خلال الشوط الأول بتصدي العارضة لهدف محقق له في الدقيقة 22 برأسية جميلة بعد تلقيه عرضية نموذجية من لوكاس فاسكيز داخل منطقة الستة ياردات.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، في ظل حصار غير عادي من لاعبي ريال مدريد لمنطقة جزاء النادي الباسكي، لكن دون ترجمة الفرص التي أتيحت لهم إلى أهداف تُسهل المأمورية عليهم لحسم النقاط الثلاث لصالحهم.

مع بداية الشوط الثاني تلقى النادي الملكي هدف على عكس سير اللعب من نجم وسط ريال سوسيداد “بورتو” برأسية في المقص الأيمن لتيبو كورتوا بعد عرضية بـ “المقاس” أرسلها الظهير الأيسر الإسباني “ناتشو مونريال” في الدقيقة 55.

وقرر زين الدين زيدان الاستعانة بدكة البدلاء لتحسين مردود خط الهجوم بثلاث تغييرات في الدقيقة 61، ليُشرك دورو وفينسيوس جونيور ورودريجو جوس بدلاً من ماريانو دياز وإيسكو وماركو أسينسيو.

وواصل زيدان الاستعانة بالبدلاء، وقرر في الدقيقة 77 الدفع بلاعب الوسط الاوروجوياني فيدي فالفيردي بدلاً من لوكا مودريتش. وفي الدقيقة 89 أدرك ريال مدريد هدف التعديل عن طريق البرازيلي “فينسيوس جونيور” بتسديدة من لمسة واحدة بالقدم اليمنى بعد تلقيه عرضية من لوكاس فاسكيز داخل منطقة الجزاء تسبب فيها “فيدي فالفيردي”.

وتراجع ريال مدريد إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 53 نقطة بفارق الأهداف عن برشلونة الذي هزم إشبيلية بهدفين دون رد يوم السبت الماضي، ليخطف الوصافة، ويصبح على بُعد 5 نقاط من أتلتيكو مدريد المتصدر.

أما ريال سوسيداد الذي استعاد جزء كبير من مستواه في الجولات الخمس الماضية بتعادلين وثلاث انتصارات، فقد حسن من وضعيته في المركز الخامس برصيد 42 نقطة، ليستغل سقوط فياريال في الخسارة أمام أتلتيكو مدريد، ويؤكد قدرته على مواجهة التحديات الصعبة بعدما دخل مباراة اليوم دون 8 لاعبين دفعة واحدة.