صدمة للمدافع فوسو مينساه في مستهل مشواره مع ليفركوزن بعد تحريره من دكة اليونايتد

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني اليوم الإثنين أن ظهيره الأيمن الهولندي تيموثي فوسو مينساه سيغيب حتى نهاية الموسم بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال المواجهة أمام فرايبورج أمس الأحد.

وقال سيمون رولفس مدير الكرة لليفركوزن “إنها صدمة قوية لتيموثي، سنفعل كل ما في وسعنا لمساندته حتى يعود أقوى من هذه الوضعية الصعبة”.

وانتقل فوسو مينساه إلى ليفركوزن في يناير الماضي قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي وشارك مع الفريق كأساسي في خمس مباريات متتالية في ظل معاناة الفريق في مركز الظهير الأيمن.

ويفتقد ليفركوزن جهود سانتياجو ارياس المنتقل من صفوف أتلتيكو مدريد الاسباني منذ العام الماضي على سبيل الإعارة، بسبب الإصابة بكسر في عظمة الشظية كما يغيب لارس بيندر بسبب معاناته من إصابة في الغضروف المفصلي.

وعلى الأرجح سيعتمد المدرب بيتر بوش على ميتشيل فايزر أو قلب الدفاع ألكسندر دراجوفيتش، في مركز الظهير الأيمن.

ليفركوزن الذي كان يعتلي صدارة جدول ترتيب البوندسليجا في ديسمبر الماضي ، فاز مرتين فقط في أخر عشر مباريات، وخسر على ملعبه أمام فرايبورج أمس الأحد.