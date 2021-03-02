نتيجة مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري We “السقوط في نفس فخ الأهلي”

تعرف على نتيجة مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري، ضمن مباريات اليوم الاثنين 1 مارس 2021، فى الجولة 14، والتي والمنتهية بالتعادل السلبي.

سقط الزمالك فى فخ التعادل أمام ضيفه وادي دجلة، فى المباراة التي اقيمت بينهم على ملعب السلام We، بإدارة الحكم “محمد عادل”.

وكان الاهلي قد تعادل ايضا أمام وادي دجلة فى لقاءهم هذا الموسم فى مسابقة الدوري، وشهد اللقاء تألق غير عادي للحارس “محمد عبدالمنصف” الذي تصدى بشجاعة وأنقذ مرمى فريقه فى أكثر من مناسبة طوال الـ90 دقيقة.

وشهدت المباراة إهدار عبد الله جمعة لاعب فريق الزمالك لركلة جزاء في الدقيقة 88، حيث تصدى لها محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 30 نقطة في صدارة المسابقة بعد خوضه 13 مباراة، بفارق سبع نقاط أمام الأهلي صاحب المركز الثاني الذي خاض عشرة مباريات فقط.

على الجانب الأخر رفع وادي دجلة رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.

أقيمت المباراة على ملعب السلام We مباراة الزمالك ووادي دجلة، وهو اللقاء الأول بين الفريقين هذا الموسم 2021/2020، والأول منذ التعادل السلبي مطلع شهر أكتوبر الماضي في ختام مباريات موسم 2020/2019.

وكانت اكبر طموحات رفاق الحارس المخضرم “محمد عبد المنصف” الذي تصدي لركلة جزاء اليوم تتركز على خطف نقطة من الزمالك، فهذه كانت أفضل نتيجة للفريق الأصفر والأسود في آخر 10 مواجهات له أمام الفارس الأبيض.

وتعادل وادي دجلة 5 مرات في آخر 11 مباراة له أمام الزمالك، من بينهم تعادلين متتاليين في الدوري خلال عام 2020، لكنه خسر بنتيجة (4/صفر) يوم 26 يوليو الماضي أثناء الاستعداد لاستئناف الدوري بعد جائحة كورونا.

ويُعد محمود علاء أفضل هداف للزمالك في تاريخ مواجهات وادي دجلة، إذ تمكن من تسجيل 5 أهداف، ومن بعده مهاجم الفريق السابق “أحمد جعفر” برصيد 4 أهداف.