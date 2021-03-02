بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وسوسيداد في الدوري الإسباني (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة ريال مدريد وسوسيداد في الدوري الإسباني، لحساب الجولة 25، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم الاثنين 1 مارس 2021.

تقام مباراة ريال مدريد وسوسيداد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة الإسبانية مدريد، بإدارة الحكم خيسوس خيل مانزانو الذي لم يُكلف بأي مباراة للنادي الملكي منذ يوم 15 ديسمبر 2020، عندما أدار لقاء الريال وبلباو في الجولة 19 والمنتهية بنتيجة (1/3) لصالح رفاق كريم بنزيمة.

وينطلق هذا اللقاء في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، ويُذاع على قناة بي إن سبورتس القطرية 1.

واختارت إدارة قنوات بين سبورت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي” للتعليق على هذا اللقاء المرتقب، والذي سينقل كذلك على قناة سيتانتا سبورتس 1 وبين سبورت الإنجليزية 3، ولا ليجا سبورت 1 الفنلندية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة من 24 مباراة، ويسعى لاستعادة مركز الوصافة عن طريق هزيمة سوسيداد اليوم، حيث تقدم برشلونة إلى المركز الثاني برصيد 53 نقطة من 25 مباراة بعد فوزه على إشبيلية بهدفين دون رد أول أمس السبت.

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أما ريال سوسيداد الذي استعاد جزء كبير من مستواه في الجولات الخمس الماضية بتعادلين وثلاث انتصارات، فقد تقدم إلى المركز الخامس برصيد 41 نقطة، وسيعمل على استغلال سقوط فياريال في الخسارة أمام أتلتيكو مدريد، لكن أمامه مهمة صعبة لتحقيق ذلك أمام ريال مدريد، لا سيما وأنه سيفتقد لـ 8 لاعبين دفعة واحدة!.

ويغيب عن صفوف سوسيداد في مباراة اليوم أمام ريال مدريد كل من “جيزكا أييسا وإلوستوندو وأسيير إياراميندي ومويا وسانجالي وسولا وزالدوا” بسبب الإصابات، بينما يغيب لاعب الوسط ميكيل ميرينو بسبب تراكم البطاقات الصفراء بعد إنذاره أمام ديبورتيفو آلافيس في المباراة الماضية.

وسيواصل ريال مدريد اللعب من دون كريم بنزيمة وداني كاربخال وإدين هازارد وإيدير ميليتاو وسيرخيو راموس، على أمل استعادة بعضهم قبل مواجهة اتلانتا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا منتصف هذا الشهر.

تجدر الإشارة إلى أن آخر لقاء جمع ريال مدريد وسوسيداد في الدوري الإسباني كان قد انتهى بالتعادل السلبي يوم 20 سبتمبر 2020 على ملعب انويتا.

ريال مدريد 1-1 ريال سوسيداد

???? ملعب ألفريدو دي ستيفانو (مدريد)

???? الدوري الاسباني (الجولة 25)

انتهت

بث مباشر ريال مدريد Vs ريال سوسيداد

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة ريال مدريد وسوسيداد في قمة مباريات اليوم الاثنين

???? أصحبكم على مدار الـ 90 دقيقة القادمة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

♻️ قم بتحديث هذه الصفحة أول بأول للحصول على تفاصيل المباراة أثناء سير اللعب (ريفريش).

✅ تشكيلة ريال مدريد الاساسية اليوم: تيبو كورتوا – فيرلان ميندي – ناتشو فيرنانديز – فاران – فاسكيز – كاسيميرو – كروس – مودريتش – ماريانو دياز – إيسكو – ماركو أسينسيو.

تيبو كورتوا – فيرلان ميندي – ناتشو فيرنانديز – فاران – فاسكيز – كاسيميرو – كروس – مودريتش – ماريانو دياز – إيسكو – ماركو أسينسيو. ✅ تشكيلة ريال سوسيداد الاساسية اليوم : أليكس ريميرو – أندوني جوروسابيل – روبن لي نورماند – إيجور زوبيلديا – ناتشو مونريال – دافيد سيلفا – مارتن زوبيميندي – آندير جويفارا – بورتو – ميكيل أويارزابال – أليكسندر إيزاك

: أليكس ريميرو – أندوني جوروسابيل – روبن لي نورماند – إيجور زوبيلديا – ناتشو مونريال – دافيد سيلفا – مارتن زوبيميندي – آندير جويفارا – بورتو – ميكيل أويارزابال – أليكسندر إيزاك ????‍♂️ يدير هذا اللقاء الحكم خيسوس مانزانو.

الشوط الأول

ينطلق الشوط الأول في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية.

1″ صافرة بداية المباراة ..

9″ تسلل غير صحيح يحتسب ضد ريال سوسيداد، وضربة لمهاجم سوسيداد داخل منطقة الجزاء.. قرار غريب جدا من حكم الراية بعدم مراجعة تقنية الفار.

10″ إيسكو يمرر عرضية نموذجية داخل منطقة جزاء سوسيداد ، لا أحد يتمكن من تحويلها بالرأس..

15″ ريال مدريد يضغط بقوة، ويتحكم في إيقاع اللعب، تحسن كبير في مستوى الفريق.

22″ أووووووووووووووووووووووووووووه…رأسية من مدافع ريال مدريد يُبعدها الحارس وترتطم في العارضة وتخرج ركنية..

23″ أوووووووووووووووووووه…رأسية من ماريانو دياز داخل منطقة الستة ياردات ترتطم في العارضة وترتد إلى أسينسيو الذي سدد ليزيحها المدافع قبل خط المرمى من الزاوية اليسرى..

23″ سوء حظ كبير يلاحق الريال في هذه الاثناء..

35″ إيسكو يُمهد كرة جميلة داخل منطقة الجزاء أمام توني كروس القادم من الخلف بسرعته القياسية، ليراوغ ويخدع مدافعي سوسيداد وينفرد بالحارس، لكن زاوية التسديد اغلقت عليه ليسدد في جسد المدافع وتخرج ركنية.

35″ الريال الطرف الأفضل والأحق بتسجيل الهدف الأول

44″ هجمة مرتدة سريعة ونموذجية بقيادة السويدي ألكسندر إيزاك، لكن تمريرته العرضية لم تجد أي زميل داخل منطقة جزاء ريال مدريد..

46″ صافرة نهاية الشوط الاول بالتعادل 0/0

الشوط الثاني

45″ صافرة بداية الشوط الثاني..

50″ ريال مدريد يواصل سيطرته على اللقاء مع تحسن ملموس في مستوى سوسيداد

55″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووول. ..الهدف الأول لريال سوسيداد برأسية للاعب “بورتو” بعد تلقيه عرضية جميلة من الظهير الأيسر ناتشو مونريال.!

..الهدف الأول لريال سوسيداد برأسية للاعب “بورتو” بعد تلقيه عرضية جميلة من الظهير الأيسر ناتشو مونريال.! 55″ الهدف يتحمل جزء منه اللاعب فيرلان ميندي الذي لم يقفز بشكل صحيح مع بورتو الذي صعد ووجه الكرة بالرأس في المقص الأيمن لتيبو كورتوا الذي لم يحرك ساكنًا.

61″ ???? ???? ???? ثلاث تغييرات في ريال مدريد بنزول “دورو وفينسيوس جونيور ورودريجو” بدلاً من ماريانو دياز وإيسكو وماركو أسينسيو.

72″ ???? أول تغييرات سوسيداد بنزول “بارينيتشيا موجوروزا” بدلاً من بورتو.

76″ ???? بطاقة صفراء لظهير سوسيداد “جوروسابيل”

77″ ???? تغيير رابع للريال بنزول فيدي فالفيردي بدلاً من لوكا مودريتش.

82″ ???? ???? تغييران في صفوف سوسيداد بنزول “فيرنانديز وساجنان” بدلاً من إيزاك وجوروسابيل”.

85″ ???? تغيير رابع للنادي الباسكي بنزول “مونوز” بدلاً من دافيد سيلفا.

89″ ريال سوسيداد يبدو أنه سيدفع ثمن كثرة التغييرات في الدقائق الماضية حيث يسيطر ريال مدريد بشكل كبير على المباراة.

89″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووووووووووووول …فينسيوس جونيور يترجم سيطرة ريال مدريد بتسجيل هدف جميل بعد تلقيه عرضية من لوكاس فاسكيز الذي استغل تمريرة بعقب القدم من فيدي فالفيردي داخل منطقة الجزاء..

…فينسيوس جونيور يترجم سيطرة ريال مدريد بتسجيل هدف جميل بعد تلقيه عرضية من لوكاس فاسكيز الذي استغل تمريرة بعقب القدم من فيدي فالفيردي داخل منطقة الجزاء.. 90″ انه التعادل العادل من دون أدنى شك..

92″ صافرة نهاية المباراة

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