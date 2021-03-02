عاجل | تشكيلة ريال مدريد الاساسية أمام ريال سوسيداد في الدوري الاسباني

أعلن المدير الفني الفرنسي “زين الدين زيدان” تشكيلة ريال مدريد الاساسية التي سيخوض بها مباراة ريال سوسيداد في ختام الجولة 25 من الدوري الاسباني، مساء اليوم الاثنين 1-3-2021.

شهدت تشكيلة ريال مدريد الاساسية غياب هداف الفريق كريم بنزيمة لعدم تعافيه بعد من الإصابة التي أبعدته عن المباريات القليلة الماضية.

وغاب كذلك الظهير الأيمن الدولي الإسباني “داني كاربخال” عن تشكيلة ريال مدريد الاساسية، جنبًا إلى جنب الجناح البلجيكي إدين هازارد وإيدير ميليتاو وسيرخيو راموس.

ويأمل زين الدين زيدان في تواجد كريم بنزيمة وكاربخال على أقل تقدير في تشكيلة ريال مدريد الاساسية أمام اتلانتا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا منتصف هذا الشهر للبناء على الفوز الذي تحقق في إيطاليا الأسبوع الماضي.

ويغيب عن صفوف سوسيداد في مباراة اليوم أمام ريال مدريد كل من “جيزكا أييسا وإلوستوندو وأسيير إياراميندي ومويا وسانجالي وسولا وزالدوا” بسبب الإصابات، بينما يغيب لاعب الوسط ميكيل ميرينو بسبب تراكم البطاقات الصفراء بعد إنذاره أمام ديبورتيفو آلافيس في المباراة الماضية.

والتالي تشكيلة ريال مدريد الاساسية أمام ريال سوسيداد

تيبو كورتوا

فيرلان ميندي – ناتشو فيرنانديز – رافاييل فاران – لوكاس فاسكيز

كارلوس كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش

إيسكو – ماريانو دياز – ماركو أسينسيو

تشكيلة ريال سوسيداد الاساسية امام ريال مدريد

أليكس ريميرو

أندوني جوروسابيل – روبن لي نورماند – إيجور زوبيلديا – ناتشو مونريال

دافيد سيلفا – مارتن زوبيميندي – آندير جويفارا – بورتو

ميكيل أويارزابال – أليكسندر إيزاك