تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وسوسيداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة للقاء المقرر له في الجولة 25، ضمن مباريات اليوم الاثنين 1 مارس 2021.

تقام مباراة ريال مدريد وسوسيداد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة الإسبانية مدريد، بإدارة الحكم خيسوس خيل مانزانو الذي لم يُكلف بأي مباراة للنادي الملكي منذ يوم 15 ديسمبر 2020، عندما أدار لقاء الريال وبلباو في الجولة 19 والمنتهية بنتيجة (1/3) لصالح رفاق كريم بنزيمة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة من 24 مباراة، ويسعى لاستعادة مركز الوصافة عن طريق هزيمة سوسيداد اليوم، حيث تقدم برشلونة إلى المركز الثاني برصيد 53 نقطة من 25 مباراة بعد فوزه على إشبيلية بهدفين دون رد أول أمس السبت.

أما ريال سوسيداد الذي استعاد جزء كبير من مستواه في الجولات الخمس الماضية بتعادلين وثلاث انتصارات، فقد تقدم إلى المركز الخامس برصيد 41 نقطة، وسيعمل على استغلال سقوط فياريال في الخسارة أمام أتلتيكو مدريد، لكن أمامه مهمة صعبة لتحقيق ذلك أمام ريال مدريد، لا سيما وأنه سيفتقد لـ 8 لاعبين دفعة واحدة!.

ويغيب عن صفوف سوسيداد في مباراة اليوم أمام ريال مدريد كل من “جيزكا أييسا وإلوستوندو وأسيير إياراميندي ومويا وسانجالي وسولا وزالدوا” بسبب الإصابات، بينما يغيب لاعب الوسط ميكيل ميرينو بسبب تراكم البطاقات الصفراء بعد إنذاره أمام ديبورتيفو آلافيس في المباراة الماضية.

موعد مباراة ريال مدريد وسوسيداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، ويُذاع على قناة بي إن سبورتس القطرية 1.

واختارت إدارة قنوات بين سبورت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي” للتعليق على هذا اللقاء المرتقب، والذي سينقل كذلك على قناة سيتانتا سبورتس 1 وبين سبورت الإنجليزية 3، ولا ليجا سبورت 1 الفنلندية.

وسيواصل ريال مدريد اللعب من دون كريم بنزيمة وداني كاربخال وإدين هازارد وإيدير ميليتاو وسيرخيو راموس، على أمل استعادة بعضهم قبل مواجهة اتلانتا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا منتصف هذا الشهر.

تجدر الإشارة إلى أن آخر لقاء جمع ريال مدريد وسوسيداد في الدوري الإسباني كان قد انتهى بالتعادل السلبي يوم 20 سبتمبر 2020 على ملعب انويتا.