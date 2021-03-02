جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 21 وفوز الشباب

يفدم لكم موقع الخليج 365 جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نتائج مباريات اليوم الاثنين 1 مارس 2021، والذي شهد فوز الشباب في ختام مباريات الجولة ال21، بعد تأجيلها لمدة 24 ساعة بسبب ظروف الطيران التي لم تساعد فريق الشباب على السفر من الرياض.

وعزز الشباب صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد فوزه على مضيفه ضمك 2-1، فى المباراة التي أقيمت بينهم اليوم الاثنين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضة في المحالة، ليوسع الفارق الى خمس نقاط بينه وبين أقرب ملاحقيه الهلال.

كان الهلال قد حافظ على المركز الثاني بعدما اكتسج فريق الفتح 5-2 فى المباراة التي جمتهم يوم أمس الاحد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، لينفرد بمركز الوصافة بفارق خمس نقاط عن الاهلي الذي سقط فى فخ الخسارة أمام الفيصلي.

وعلى استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة) اقتنص اتحاد جدة المركز الثالث بعدما قلب تأخره بهدف أمام ضيفه القادسية إلى فوز كبير قوامه 4-1، فى المباراة التي اقيمت بينهم مساء يوم أمس الأحد.

وتراجع أهلي جدة الى المركز الرابع بجدول الترتيب بعد تلقيه الهزيمة أمام مضيفه الفيصلي 2-1 فى المباراة التي جمعتهم يوم السبت مطلع الاسبوع، ليبتعد كثيراً عن المنافسة على اللقب.

ولصالح نفس الجولة، حقق التعاون فوزاً سهلاً أمام مضيفه الاتفاق بثلاثية نظيفة، ليتقدم فى جدول الترتيب الى المركز الخامس ويقترب من المربع الذهبي حيث يبتعد بفارق 4 نقاط عن اتحاد جدة وأهلي جدة (الثالث والرابع على الترتيب).

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الـ22 فى الدوري السعودي للمحترفين يوم 4 مارس 2021 بمباراة واحدة، وفى اليوم التالي 5 مارس تقام خمس مواجهات، على ان تختتم الجولة يوم 6 مارس.

إليكم جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 21

1- الشباب 44 نقطة

2- الهلال 39 نقطة

3- الاتحاد 35 نقطة

4- الاهلي 35 نقطة

5- التعاون 31 نقطة

6- الاتفاق 30 نقطة

7- النصر 29 نقطة

8- الفيصلي 29 نقطة

9- القادسية 29 نقطة

10- الباطن 27 نقطة

11- الوحدة 27 نقطة

12- الرائد 25 نقطة

13- الفتح 25 نقطة

14- أبها 25 نقطة

15- ضمك 17 نقطة

16- العين 15 نقطة

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