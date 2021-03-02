الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إقالة

يضغط جمهور أحد الأندية على رئيس مجلس إدارة النادي، لإقالة مسؤول كبير بالنادي، بحجة تسببه في حدوث مشكلات بين لاعبي الفريق.

سباحة

علمت «الإمارات اليوم» أن انتخابات اتحاد السباحة ستؤجل مرة أخرى، إلى حين اعتماد الاتحاد الدولي للسباحة لائحة النظام الأساسي، التي أقرتها الجمعية العمومية غير العادية.

غوران

علمت «الإمارات اليوم» أن المدرب السابق لنادي الفجيرة، الصربي غوران، أصبح قريباً من تدريب أحد أندية المحترفين، التي تطمح إلى تحسين نتائجها، ومن المرجح أن يكون ذلك بعد الجولة القادمة.

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