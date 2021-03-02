الامارات | اتحاد الكرة يبدأ خطوات عودة مسابقات الكرة الشاطئية

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبدأ خطوات عودة مسابقات الكرة الشاطئية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ اتحاد كرة القدم خطوات عودة نشاط مسابقات كرة القدم الشاطئية خلال المرحلة المقبلة بهدف نشر اللعبة في مختلف أنحاء الدولة ومنح الفرصة للاعبين، لإبراز مواهبهم بما يخدم مصلحة منتخبنا الوطني الذي تنتظره العديد من المشاركات الخارجية الإقليمية والقارية والعالمية.

وقال الأمين العام لاتحاد كرة القدم محمد الظاهري: «إن عودة نشاط كرة القدم الشاطئية تأتي في إطار حرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، على دعم هذه اللعبة التي تحظى بشعبية واسعة في المنطقة، وسبق أن سجّل من خلالها منتخبنا الوطني العديد من الإنجازات في مختلف البطولات التي شارك فيها، وأصبح أحد أهم المنتخبات في قارة آسيا».

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