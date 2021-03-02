اخبار الرياضه

الامارات | أتلتيكو يتنفس الصعداء قبل «ديربي مدريد»

0 نشر
مدريد - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو يتنفس الصعداء قبل «ديربي مدريد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفس أتلتيكو مدريد (المتصدر) الصعداء، بعد سلسلة من النتائج المخيبة، أخيراً، وتحضر جيداً لديربي العاصمة بعد أسبوع من الآن ضد جاره اللدود حامل اللقب، بعودته من ملعب فياريال بالنقاط الثلاث، بعد الفوز عليه 2-صفر، أول من أمس، في المرحلة الـ25 من لكرة القدم، وسجل له ألفونسو بيدرازا بالخطأ في مرماه (28)، وجواو فيليكس (69).

ودخل فريق المدرب الأرجنتيني، دييغو سيميوني، اللقاء ضد فياريال على خلفية تعادل وهزيمة في المرحلتين الماضيتين، وسقوط على أرضه ضد تشلسي الإنجليزي صفر-1، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال، لكنه نجح أول من أمس في العودة إلى السكة الصحيحة، وتعزيز حلمه بإحراز اللقب للمرة الأولى منذ 2014، موسعاً الفارق مجدداً بينه وبين إلى خمس نقاط، بعدما قلصه الأخير السبت إلى نقطتين بفوزه على مضيفه إشبيلية 2-صفر أيضاً.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا