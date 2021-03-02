الامارات | اتحاد كلباء يبحث عن «النصر» والتاريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يبحث عن «النصر» والتاريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل فريق النصر ضيفاً ثقيلاً على اتحاد كلباء، عند الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم، في إياب الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي.

ويأمل «النمور» دخول التاريخ، والتأهل للمرة الأولى لنهائي البطولة.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز اتحاد كلباء 2-1، ويحتاج الفريق إلى الفوز بأي نتيجة، أو التعادل، أو الخسارة بهدف نظيف للتأهل للمباراة النهائية، التي ستقام 6 أبريل المقبل، بينما يحتاج النصر إلى الفوز بفارق هدفين لضمان التأهل، بينما ستقود نتيجة 2-1 إلى ضربات الجزاء الترجيحية.

ويدرك فريق اتحاد كلباء أن مباراة اليوم ستكون صعبة عن مباراة الذهاب، التي شهدت تعرض لاعب النصر محمد فوزي للطرد بالبطاقة الحمراء، ولعب «العميد» 85 دقيقة بـ10 لاعبين، إضافة إلى النقلة النوعية التي يشهدها أداء النصر منذ قدوم المدرب الأرجنتيني دياز.

وسيحرص «النمور» على عدم استقبال الأهداف، وهو يلعب في ملعبه للحفاظ على الأفضلية، ما يرجح أن يلعب مدافعاً معظم دقائق المباراة، خصوصاً مع استعادة نجم النصر الأرجنتيني سيباستيان تيغالي مستواه الفني المعهود، وتحقيق العميد ثلاثة انتصارات متتالية، والتأهل لنهائي كأس رئيس الدولة.

من جهته، يدرك النصر أن عدم التأهل لخوض النهائي، يعني أنه سيتخلى عن اللقب الذي احرزه الموسم الماضي، ما يشير إلى أنه سيخوض مباراة قوية ومتكاملة فنياً وبدنياً وذهنياً، للظفر بنتيجة المباراة، ويدرك جيداً أن فريق اتحاد كلباء لا يقدم أفضل مستوياته، عندما يلعب على ملعبه.

وكان الفريقان قد التقيا في دوري الخليج العربي، وانتهت المباراة بالتعادل (3-3).

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