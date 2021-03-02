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الامارات | «البرتقالي» يُطلق حملة لنظافة شاطئ عجمان

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عجمان - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي عجمان أنه، بالتعاون مع عدد من شرائح المجتمع المختلفة، أطلق «حملة نظافة شاطئ عجمان»، ونشر الحساب الرسمي لنادي عجمان صوراً لحملات النظافة، التي يقوم بها عدد من شرائح المختلفة. ولفت النادي، في بيان صحافي، إلى أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً على دور قلعة البرتقالي في دعم المبادرات البيئية والمجتمعية الرائدة، وترسيخ قيم العمل التطوعي.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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