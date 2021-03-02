الامارات | «تنس دبي» تنطلق 7 مارس من دون جمهور

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنس دبي» تنطلق 7 مارس من دون جمهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس عن إقامة الدورة الـ21 من بطولة السيدات، والدورة الـ29 من بطولة الرجال، في الفترة من السابع إلى 20 الجاري على أرض استاد سوق دبي الحرة للتنس، من دون جمهور، على أرض الاستاد.

من جانبه، قال النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، كولم ماكلوكلين، في بيان صحافي: «لقد نمت البطولة لتصبح واحدة من أبرز الفعاليات على أجندة الرياضات العالمية، وواحدة من أكثر البطولات شعبية في إمارة دبي، ونتطلع إلى الترحيب مجدداً بعودة أفضل لاعبي العالم مرة أخرى».

وقال مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس، صلاح تهلك: «نضع جميع الإجراءات الاحترازية لضمان توفير بيئة أكثر أماناً للجميع، فعلى الرغم من أن محبي رياضة التنس لن يتمكنوا هذا العام من الانضمام إلى صفوف المقاعد في الملعب، إلا أن قنوات دبي الرياضية ستقوم ببث مجريات جميع المباريات على منصاتها، التي ستمكنهم من مشاهدة لاعبيهم المفضلين في دبي. ولابد من الإشارة إلى أن التغطية الإعلامية التي حظيت بها البطولة خلال العام الماضي قُدرت بنحو مليار دولار أميركي، حيث من المتوقع أن تكون أنظار العالم خلال الأسبوعين المقبلين على دبي والبطولة الدولية التي ستستضيفها».

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