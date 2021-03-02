الامارات | ليفربول ينتصر أخيراً.. وصلاح لا يسجل

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول ينتصر أخيراً.. وصلاح لا يسجل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد ليفربول إلى سكة الانتصارات، مجدداً، بعد أربع خسارات متتالية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وكانت على حساب مضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين، سجلهما كورنيس جونز (48)، وكين بريان بالخطأ في مرماه (64)، في المرحلة الـ26 من البطولة المحلية.

ورفع ليفربول رصيده إلى 43 نقطة في المركز السادس، فيما بات شيفيلد يونايتد على أبواب توديع الدوري، لحلوله أخيراً في الترتيب مع 11 نقطة من 26 مباراة. وفي المقابل، يواصل مانشستر سيتي صدارته للدوري برصيد 62 نقطة، بفارق 12 نقطة عن وصيفه وجاره اللدود مانشستر يونايتد.

وسبق أن خسر حامل اللقب في المراحل الأربع الماضية، أمام: إيفرتون 2-صفر، وليستر سيتي 3-1، ومانشستر سيتي 4-1، وبرايتون 1-صفر. ويعاني ليفربول كثرة الإصابات التي حرمته خدمات الهولندي فيرجيل فان دايك، والسنغالي جويل ماتيب، وجو غوميز في الدفاع، والغيني نابي كيتا، والبرازيلي فابينيو في الوسط الدفاعي، والبرتغالي ديوغو جوتا في الوسط الهجومي.

ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

مان سيتي 62 نقطة.

مان يونايتد 50 نقطة.

ليستر سيتي 49 نقطة.

وست هام 45 نقطة.

تشلسي 44 نقطة.

ليفربول 43 نقطة.

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