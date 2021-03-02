شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: عبد المنصف يستحق الانضمام للمنتخب الوطنى.. والسن "معيار قاسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عماد متعب، نجم الأهلى الأسبق، بأداء محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادى دجلة، بعد تألقه أمام الزمالك ودفاعه عن مرماه ببراعة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، على استاد السلام وانتهت بالتعادل السلبي.

وتصدى عبد المنصف لركلة جزاء حاسمة، سددها عبد الله جمعة ظهير الزمالك في الدقيقة 88، وذلك بعدما لجأ الحكم محمد عادل إلى الـ"var"، واحتسب الركلة للفريق الأبيض بداعى اصطدام الكرة في يد حسام عرفات لاعب الغزلان.

أكد متعب خلال تواجده في الاستوديو التحليلى لقناة "on sports"، أن عبد المنصف يؤدى دورا كبيرا مع وادى دجلة، هذا الموسم وساهم في إنقاذهم في العديد من المباريات، موضحا أن "أوسة" يستحق التواجد في قائمة المنتخب الوطنى.

وكشف متعب في تصريحاته عن تأثير عامل السن على عبد المنصف قائلا:" عبد المنصف تألق بشكل غير طبيعى عنده ثبات وتركيز وخبرة وطول عمرى بقول لاعب الكرة يقطع البطاقة والمهم الأداء في الملعب".

وأضاف: "ممكن اللاعب يبقى عنده 35 وبيجرى أكتر من أي حد وفكرة الحكم بالسن أصبحت قاسية وانتهت في الوقت الحالي" مختتما: "من الغريب والعجيب أن يتعادل دجلة أمام الكبار ويخسر أمام الفرق الأخرى ومن الممكن أن يعود ذلك لتركيز اللاعبين في اللقاءات الكبيرة".

وفى ذات السياق عبر محمد عبد المنصف عن سعادته بالتعادل الذي حققه فريقه أمام الزمالك قائلا: "سعيد بتألقي أمام الزمالك اليوم ونجاحي في التصدي لركلة جزاء، وأتبع المدرسة الألمانية في حراسة المرمي، وهي السبب في تألقي مؤخرا".

وأكد عبد المنصف، أن المباريات الكبيرة تحتاج لحراس مرمي يمتلكون الخبرة الكافية، وهو ما كان السبب في نجاحه اليوم بحماية مرماه من أهداف الزمالك، مشددا على أن عامل السن لا يمثل له عنصرا سلبيا، ولكنه يمنحه دافع اكبر مستغلا خبرات 25 سنة لعب في الدورى الممتاز.