شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "وصله هزار" بين مدرب دجلة وباتشيكو قبل مباراة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، في وصلة هزار مع نظيره التشيلي ماريو سالاس مدرب دجلة، قبل مباراة الزمالك ودجلة التى جمعت الفريقين، اليوم الاثنين، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصرى، وانتهت بالتعادل السلبي.

وأضاع عبد الله جمعة ركلة جزاء في الدقيقة 87 من زمن اللقاء، احتسبها محمد عادل حكم المباراة وأكدها الفار، لكن مدافع الفريق الأبيض أهدرها حارما فريقه من نقاط المباراة وتعزيز الصدارة.

لعب الزمالك المباراة بتشكيل كالتالي: حراسة المرمي: محمود جنش،خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمد عبد الغنى، أحمد فتوح، وخط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي،خط الهجوم : أوباما، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، وسيف الجزيرى

بينما دخل دجلة المباراة بتشكل مكون من: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، وخط الدفاع: محمود مرعي ، إبراهيم ريعو، إسحاقو يعقوبو، أحمد مجدي،خط الوسط: أحمد سعيد، محمد هلال ، محمد رضا،خط الهجوم: صلاح أمين، جورجينو، رودني أنووي.