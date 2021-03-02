شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب يد الزمالك "هتلر" يغادر إلى الإمارات الجمعة لإجراء عملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر محمد رمضان "هتلر"، لاعب فريق كرة اليد بنادى الزمالك، برفقة طبيب الفريق، صباح الجمعة المقبل، إلى دولة الإمارات لإجراء العملية الجراحية الدقيقة فى العضلة الصدرية مع البروفسير الفرنسى فيليب براندو.

ووافق المستشار عماد عبدالعزيز، رئيس اللجنة المكلفة بادارة الزمالك، على تحمل تكاليف العملية الجراحية الدقيقة والتأهيل، بعد إصابة هتلر بالإصابة الصدرية فى مباراة طلائع الجيش الأخيرة بدورى المحترفين .

ووجه اللاعب الشكر لمجلس الإدارة على دعمه وتحمل تكاليف العملية التي سيخضع لها صباح الجمعة المقبل، حيث سيطير إلى الإمارات لإجراء العملية الجمعة .

ومن المقرر أن يغادر حسين زكى، المدير الفنى لفريق اليد إلى الإمارات، مع اللاعب على نفقته الخاصة للاطمئنان عليه، ونظرا لعلاقاته القوية فى الإمارات لتذليل كل سبل الراحة للاعب نظرا لإحترافة سنوات عديدة فى الإمارات.

وفى سياق أخر أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد استئناف دورى محترفى كرة اليد للموسم الحالى 2020 / 2021 يوم 19 مارس المقبل بالدور الثانى من المرحلة الثانية بعد انتهاء الدور الأول بتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 22 نقطة .

ومن المقرر أن تشهد فترة توقف الدولى دخول منتخب مصر معسكرا مغلقا بإسبانيا، فى إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو المقرر لها شهر يوليو المقبل.

بينما يأتى الأهلى فى المرتبة الثانية بنفس الرصيد لفارق الأهداف، أما سبورتنج فيحل فى المرتبة الثالثة برصيد 19 نقطة ومن بعده الأوليمبى برصيد 15.5نقطة ثم هليوبوليس فى المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

وفاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك بقيادة مديره الفنى حسين زكى على طلائع الجيش بنتيجة 29/25، فى إطار سابع جولات المرحلة الثانية من دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2020/2021 أمس.

ونجح الزمالك فى الفوز على هليوبوليس فى الجولة السادسة التى أقيمت الخميس الماضى نفس الصالة بنتيجة36/26.