شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يعطل انتصارات الزمالك محلياً فى ليلة تألق محمد عبد المنصف.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الزمالك سلبياً مع وادى دجلة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، الاثنين، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى فى اللقاء الذى تألق فيه محمد عبد المنصف حارس مرمى الغزلان ودافع عن مرماه ببراعة أمام هجمات الفريق الأبيض وتصدى لركلة جزاء حاسمة فى الدقيقة 88.

بهذه النتيجة واصل الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل في 3 مباريات وخسر لقاء وحيدا، بينما بقى دجلة متذيلا جدول الترتيب برصيد 8 نقاط جمعها من 14 مباراة فاز فى لقاء وحيد وتعادل في 5 مباريات وخسر 8 لقاءات.

الشوط الأول

شهدت المباراة نشاطا هجوميًا مكثفًا من لاعبى الزمالك على دجلة فى الدقائق الأولى من الشوط الأول، لفرض السيطرة وانتزاع المبادرة الهجومية، فيما اكتفى لاعبو الغزلان بالتكتل الدفاعى لإفساد هجمات الفريق الأبيض الباحث عن السيطرة والاستحواذ.

وفى الدقيقة 6 حصل الزمالك على أخطر الهجمات عن طريق المغربي أشرف بن شرقى، الذى استغل خطأ لدفاع فريق وادى دجلة واستخلص الكرة بشكل رائع وانفرد بالمرمى من يسار منطقة الجزاء، ولكنه سددها وأبعدها الحارس محمد عبد المنصف ببراعة من يمين مرماه.

فى الدقيقة 21 رد فريق وادى دجلة على هجمة بن شرقى بانفراد خطير لـ لرودني أنتوي ولكن تداخل معه التونسي حمزة المثلوثي بشكل رائع وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية في اللحظات الأخيرة قبل أن تشكل خطورة.

وفى الدقيقة 22 حاول الزمالك استغلال انطلاقات التونسي سيف الدين الجزيرى الذى حاول استلام كرة على حدود منطقة جزاء دجلة، ولكن طالت منه الكرة، ومرت دون خطورة وبعدها في الدقيقة 26 سدد يوسف أوباما كرة قوية تصدى لها محمد محمد عبد المنصف.

فرض الزمالك استحواذه على مجريات الشوط الأول، وحاول اللاعبون اختراق دفاعات الفريق الدجلاوي ولكن دون جدوى حتى أطلق الحكم محمد عادل صافرة انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثانى

بدأ الزمالك الشوط الثانى بضغط قوى، على لاعبي وادى دجلة، عن طريق تسديدة قوية من يوسف أوباما في الدقيقة 46، مرت أعلى مرمى محمد عبد المنصف، وبعدها في ذات الدقيقة رد دجلة بهجمة خطيرة بأقدام أنتوي، الذى استغل خطأ المثلوثى ولكن أبو الفتوح تدخل سريعا وأبعد الكرة عن مرمى جنش.

في الدقيقة 50 حاول صلاح أمين اختراق دفاع الزمالك وراوغ عبد الله جمعة وبعدها سدد الكرة ولكنها اصطدمت بالدفاع الأبيض وفى الدقيقة 52 نشط أداء الزمالك عن طريق التونسي سيف الدين الجزيرى الذى سدد كرة مرت على يمين عبد المنصف.

أرسل أشرف بن شرقى عرضية متقنة من جهة اليسار في الدقيقة 55 قابلها محمود علاء ولكنه سددها في الشباك من الخارج وفى الدقيقة 56 واصل محمد عبد المنصف تألقه وتصدى لتسديدة قوية من أشرف بن شرقى.

شهدت الدقيقة 64 أخطر فرص اللقاء للزمالك بعد كرة ثلاثية بدأت من طارق حامد الذى أرسلها عرضية على حدود منطقة الجزاء لدجلة وأكملها برأسه سيف الدين الجزيرى لـزميله أشرف بن شرقى الذى سددها قوية برأسها ولكنها اصطدمت بالعارضة وبعدها يخرج محمود مرعى مدافع دجلة الكرة عن مرمى عبد المنصف.

في الدقيقة 67 دفع البرتغالى جايمى باتشيكو بالتبديل الأول بإخراج أشرف بن شرقى وإشراك أسامة فيصل لتنشيط الأمامى للقلعة البيضاء ثم بعد ذلك هدأ "ريتم" اللعب وانحصر في منتصف الملعب وسط ترقب لاعبى الأبيض.

في الدقيقة 76 نقذ وادى دجلة هجمة خطيرة على الزمالك بعد عرضية حسام عرفات من جهة اليسار وسددها كالديرون برأسية مرت على يمين جنش حارس الزمالك وبعدها واصل فريق الغزلان فرض التكتلات الدفاعيات لإفساد هجمات الفريق الأبيض.

احتسب محمد عادل ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 87 بعد أت لجأ إلى تقنية الـ"var" نتيجة اصطدام الكرة بيد حسام عرفات لاعب دجلة ونفذها عبد جمعة لاعب الفريق الأبيض ولكن تصدى لها محمد عبد المنصف في الدقيقة 88.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمي : محمود جنش،خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمد عبد الغنى – أحمد فتوح،خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي،خط الهجوم : أوباما – إمام عاشور – أشرف بن شرقي – وسيف الجزيرى.

بينما دخل دجلة المباراة بتشكل مكون من: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف،خط الدفاع: محمود مرعي، إبراهيم ريعو، إسحاقو يعقوبو، أحمد مجدي،خط الوسط: أحمد سعيد، محمد هلال، محمد رضا،خط الهجوم: صلاح أمين، جورجينو، رودني أنووي.















































































