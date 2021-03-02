شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أمير عزمي يقود تدريبات البنك الاهلي استعدادا لمباراة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق البنك الأهلي تدريباته بدون راحة استعدادا لمباراة غزل المحلة المقبلة ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها الخميس القادم والتي ستقام على استاد المحلة.

وقاد تدريب اليوم أمير عزمي مجاهد، المدرب العام، ووائل كوندي وأحمد شعبان، مدربا الفريق، وشهد المران غياب شادي رضوان ومحمد عبد الرحمن للإصابة.

ويقود أمير عزمى مجاهد تدريبات البنك الاهلي، نظرا لغياب خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي المصاب بفيروس كورونا .

ويسعى الجهاز الفني لفريق البنك الاهلى على أستغلال الصحوة التي جاءت عقب الفوز على أسوان وحقيق الثلاث نقاط لاستعادة الثقة لدى اللاعبين والتواجد بمركز متقدم بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز .

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيره غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي ستقام الخميس المقبل على استاد المحلة.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 بينما ياتى غزل المحلة في المركز الحادى عشر برصيد 17 نقطة.



تدريب فريق البنك الاهلى (2)



تدريب فريق البنك الاهلى (3)



تدريب فريق البنك الاهلى (4)