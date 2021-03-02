شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يهدر ركلة جزاء للزمالك أمام وادى دجلة فى الدقيقة 88 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر عبد الله جمعة لاعب الزمالك فرصة إحراز الهدف الأول لفريقه فى مرمي وادي دجلة بالدقيقة 88 من عمر مباراة الفريقين المقامة ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدورى، بعدما تصدى لركلة جزاء احتسبها الحكم محمد عادل بعد الرجوع لتقنية الفار.

سدد عبد الله جمعة ركلة الجزاء وتصدى لها ببراعة محمد عبد المنصف حارس مرمي دجلة الذي تألق فى المباراة.

دخل الزمالك المباراة متصدرا الدوري برصيد 29 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيدا أمام غزل المحلة وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى.

فيما يدخل فريق وادي دجلة المباراة متذيلا جدول الترتيب في المركز الأخير برصيد 7 نقاط جمعها من 13 مباراة واحرز لاعبوه 9 اهداف وتلقت شباكه 19 هدفا.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمود جنش

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمد عبد الغني – احمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : أوباما – امام عاشور – اشرف بن شرقي – سيف الجزيري

فيما بدأ وادي دجلة المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

خط الدفاع: محمود مرعي ، إبراهيم ريعو، إسحاقو يعقوبو، أحمد مجدي.

خط الوسط: أحمد سعيد، محمد هلال ، محمد رضا.

خط الهجوم: صلاح أمين ، جورجينو، رودني أنتوي.