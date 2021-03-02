شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يسيطر على مباراة الزمالك ودجلة بعد 60 دقيقة وعبد المنصف يتألق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من عمر مباراة الزمالك ووادى دجلة المقامة حاليا باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ،14 من عمر مسابقة الدوري المصرى ومازال التعادل السلبي مسيطرا على اللقاء.

الشوط الأول

وشهدت المباراة نشاطا هجوميًا مكثفًا من لاعبى الزمالك على دجلة فى الدقائق الأولى من الشوط الأول، لفرض السيطرة وانتزاع المبادرة الهجومية، فيما اكتفى لاعبو الغزلان بالتكتل الدفاعى لإفساد هجمات الفريق الأبيض الباحث عن السيطرة والاستحواذ.

وفى الدقيقة 6 حصل الزمالك على أخطر الهجمات عن طريق المغربي أشرف بن شرقى، الذى استغل خطأ لدفاع فريق وادى دجلة واستخلص الكرة بشكل رائع وانفرد بالمرمى من يسار منطقة الجزاء، ولكنه سددها وأبعدها الحارس محمد عبد المنصف ببراعة من يمين مرماه.

فى الدقيقة 21 رد فريق وادى دجلة على هجمة بن شرقى بانفراد خطير لـ لرودني أنتوي ولكن تداخل معه التونسي حمزة المثلوثي بشكل رائع وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية في اللحظات الأخيرة قبل أن تشكل خطورة.

وفى الدقيقة 22 حاول الزمالك استغلال انطلاقات التونسي سيف الدين الجزيرى الذى حاول استلام كرة على حدود منطقة جزاء دجلة، ولكن طالت منه الكرة، ومرت دون خطورة وبعدها في الدقيقة 26 سدد يوسف أوباما كرة قوية تصدى لها محمد محمد عبد المنصف.

فرض الزمالك استحواذه على مجريات الشوط الأول، وحاول اللاعبون اختراق دفاعات الفريق الدجلاوي ولكن دون جدوى حتى أطلق الحكم محمد عادل صافرة انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثانى

بدأ الزمالك الشوط الثانى بضغط قوى، على لاعبي وادى دجلة، عن طريق تسديدة قوية من يوسف أوباما في الدقيقة 46، مرت أعلى مرمى محمد عبد المنصف، وبعدها في ذات الدقيقة رد دجلة بهجمة خطيرة بأقدام أنتوي، الذى استغل خطأ المثلوثى ولكن أبو الفتوح تدخل سريعا وأبعد الكرة عن مرمى جنش.

في الدقيقة 50 حاول صلاح أمين اختراق دفاع الزمالك وراوغ عبد الله جمعة وبعدها سدد الكرة ولكنها اصطدمت بالدفاع الأبيض وفى الدقيقة 52 نشط أداء الزمالك عن طريق التونسي سيف الدين الجزيرى الذى سدد كرة مرت على يمين عبد المنصف.

وأرسل أشرف بن شرقى عرضية متقنة من جهة اليسار في الدقيقة 55 قابلها محمود علاء ولكنه سددها في الشباك من الخارج وفى الدقيقة 56 واصل محمد عبد المنصف تألقه وتصدى لتسديدة قوية من أشرف بن شرقى.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :حراسة المرمي : محمود جنش،خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمد عبد الغنى – أحمد فتوح،خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي،خط الهجوم : أوباما – إمام عاشور – أشرف بن شرقي – وسيف الجزيرى

بينما دخل دجلة المباراة بتشكل مكون من: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف،خط الدفاع: محمود مرعي ، إبراهيم ريعو، إسحاقو يعقوبو، أحمد مجدي،خط الوسط: أحمد سعيد، محمد هلال ، محمد رضا،خط الهجوم: صلاح أمين، جورجينو، رودني أنووي.















































































