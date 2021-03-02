شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الإثنين 1 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ترتيب الدورى المصرى، بعد مباريات اليوم الإثنين 1 / 3 / 2021، مواصلة الزمالك تربعه على الصدارة بعدما تعادل سلبيا مع وادى دجلة، في المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري في اللقاء الذى تألق فيه محمد عبد المنصف حارس مرمى الغزلان، وذاد عن مرماه ببراعة أمام هجمات الفريق الأبيض وتصدى لركلة جزاء حاسمة في الدقيقة 88.

وتربع الزمالك على صدارة ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 3 مباريات، وخسر لقاء وحيدا، بينما بقى دجلة متذيلا جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، بعد أن لعب 14 مباراة، فاز في لقاء وحيد وتعادل في 5 مباريات وخسر 8 لقاءات.

وحل فريق الأهلى في المركز الثانى بترتيب جدول الدوري برصيد 24 نقطة، بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 7 لقاءات وتعادل في 3 مباريات، ولم يخسر أي لقاء، وجاء مصر المقاصة في المركز الثالث برصيد 23 نقطة والمصري رابعا برصيد 22 نقطة.

واستطاع فريق إنبي اقتحام المربع الذهبي في المركز الخامس برصيد 22 نقطة بالتساوي مع المصري البورسعيدي، بعد أن حقق فوز صعبا على نظيره الاتحاد السكندري بهدف نطيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين.



جدول ترتيب الدوري المصري اليوم الإثنين

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري اليوم الإثنين كالتالى:

وأقيمت اليوم مبارتان، حيث فاز إنبي على الاتحاد السكندري بهدف في المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب الإسكندرية ضمن مباريات المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري، بينما تعادل الزمالك سلبيا مع وادى دجلة ضمن منافسات الجولة الـ14.