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‏7 حقائق في تعادل الزمالك أمام دجلة ‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة الزمالك ووادي دجلة، بمنافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 30 واستمر متصدراً لجدول ترتيب الدوري، بينما رفع دجلة رصيده للنقطة 8 وظل متذيلاً للجدول.

نرصد في السطور التالية 10 حقائق رقمية عن تعادل الزمالك أمام وادي دجلة.

1 – الزمالك لم يسجل سوى هدفين خلال أخر 4 مباريات خاضها، حيث اكتفى بالتسجيل خلال مباراة الاسماعيلي وصام في مواجهات تونجيث والمولودية بدوري الأبطال ودجلة اليوم بالدوري.

2 – باتشيكو حقق النتيجة المعتادة لمبارياته أمام دجلة، واستمر غير قادراً على تحقيق الفوز في مواجهات وادي دجلة خلال 3 مباريات متتالية ولم يسجل الفريق تحت قيادته أي هدف في المواجهات الثلاثة.

3 – الزمالك لم يتمكن من تحقيق الفوز على وادي دجلة خلال أخر 3 مواجهات جمعت الطرفين، ويبقى أخر انتصار له في لقاء الدور الثاني للدوري موسم 2018-20019.

4 – وادي دجلة وبيراميدز ثنائي وحيد لم يخسر أمام القطبين الأهلي والزمالك في الموسمم الجاري بالدوري حتى الاّن.

5 – محمد عبدالمنصف يتصدى لركلة الجزاء الثانية هذا الموسم بعدما تصدى لأخرى أمام بيراميدز.

6 – الزمالك يهدر ركلة جزاء للمرة الأولى هذا الموسم بعدما نجح في التسجيل من خلالها في مواجهات الاتحاد والمقاصة وإنبي وسموحة.

7 – التعادل هو السادس لباتشيكو خلال 23 مباراة له مع الزمالك، في حين حقق الفوز 14 مباراة ونال الهزيمة في 3 مناسبات.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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