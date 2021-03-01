شكرا لقرائتكم خبر عن ‏7 حقائق في تعادل الزمالك أمام دجلة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة الزمالك ووادي دجلة، بمنافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 30 واستمر متصدراً لجدول ترتيب الدوري، بينما رفع دجلة رصيده للنقطة 8 وظل متذيلاً للجدول.

نرصد في السطور التالية 10 حقائق رقمية عن تعادل الزمالك أمام وادي دجلة.

1 – الزمالك لم يسجل سوى هدفين خلال أخر 4 مباريات خاضها، حيث اكتفى بالتسجيل خلال مباراة الاسماعيلي وصام في مواجهات تونجيث والمولودية بدوري الأبطال ودجلة اليوم بالدوري.

2 – باتشيكو حقق النتيجة المعتادة لمبارياته أمام دجلة، واستمر غير قادراً على تحقيق الفوز في مواجهات وادي دجلة خلال 3 مباريات متتالية ولم يسجل الفريق تحت قيادته أي هدف في المواجهات الثلاثة.

3 – الزمالك لم يتمكن من تحقيق الفوز على وادي دجلة خلال أخر 3 مواجهات جمعت الطرفين، ويبقى أخر انتصار له في لقاء الدور الثاني للدوري موسم 2018-20019.

4 – وادي دجلة وبيراميدز ثنائي وحيد لم يخسر أمام القطبين الأهلي والزمالك في الموسمم الجاري بالدوري حتى الاّن.

5 – محمد عبدالمنصف يتصدى لركلة الجزاء الثانية هذا الموسم بعدما تصدى لأخرى أمام بيراميدز.

6 – الزمالك يهدر ركلة جزاء للمرة الأولى هذا الموسم بعدما نجح في التسجيل من خلالها في مواجهات الاتحاد والمقاصة وإنبي وسموحة.

7 – التعادل هو السادس لباتشيكو خلال 23 مباراة له مع الزمالك، في حين حقق الفوز 14 مباراة ونال الهزيمة في 3 مناسبات.