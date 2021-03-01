شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة هجوم غامضة من لقاء الخميسي عقب تألق عبدالمنصف في مباراة ‏الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجهت الفنانة لقاء الخميسي هجوماً ضارياً ضد أحد الأشخاص عقب تألق زوجها محمد عبدالمنصف، حارس مرمى وادي دجلة في مباراة الزمالك وتصديه لركلة جزاء قبل نهاية المواجهة بدقائق معدودة.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك ووادي دجلة بمنافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري المصري موسم 2020-2021.

وكتبت لقاء عبر حسابها على تويتر:«حبايبي مابتزهقوش، هو الحقيقة الخرم دا موجود في مخكم، أد كده السواد مالي قلوبكم».

وواصلت: «قوم حبيبي هز طولك وورينا إنجازاتك العظيمة بدل ما انت ممدد رجل حضرتك وعمال تفتي، الراجل مش المستخبي ورا جهاز بيشتم، الراجل اللي بجد اللي بيصدق نفسه ومهما واجه من تنمر مكمل في حلم.. عاش أوسا».

كما نشرت لقاء عبر حسابها بفيسبوك صورة لعبدالمنصف معلقةً عليها: «مكملين وللمنتخب جاهزين».