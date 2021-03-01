شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لم يعرف طعم الفوز أمام هذا الفريق خلال عهد باتشيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك لم يعرف طعم الانتصارات أمام وادي دجلة، خاصة بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام الغزلان خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وبدأت سلسلة التعادل السلبي للمدرب البرتغالي مع الزمالك أمام وداي دجلة منذ قدمه في الفترة الأولى موسم 2015، بعد أن تعادل مع سلبيا في الدور الأول، ثم تكررت نفس النتيجة الموسم المنصرم، ليأتي لقاء اليوم ويستكمل باتشكيو مسيرة التعادلات السلبية أمام الغزلان.

الزمالك ووادي دجلة - الأبيض يتعادل مع الغزلان.. عبدالله جمعة يهدر ركلة جزاء

وقع الفريق الكروى لنادي الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام وداي دجلة، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ورفض عبد الله جمعة منح فريقه الزمالك نقاط اللقاء، بعدما سددة ركلة الجزاء خلال الشوط الثاني، ووضعها في يدي محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة لينتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من - حراسة المرمى - محمود عبد الرحيم جنش خط الدفاع - محمود علاء ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح و حمزة المثلوثي - خط الوسط - فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف «أوباما» وإمام عاشور وأشرف بن شرقي - خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد - عبدالله جمعة - محمود حمدي الونش - ومحمد عبدالسلام - محمد أشرف روقا- وحسام أشرف - حميد أحداد - أسامة فيصل - مروان حمدي.

بدأت المباراة في شوطها الأول بهدوء بين الفريقين وحاول كل فريق فرض سيطرته على منطقة وسط الملعب، حتى استطاع لاعبو الفريق أخذ الأسبقية والأفضلية على لاعبي وادي دجلة، وكاد الزمالك أن يحرز هدف التقدم سريعا عن طريق أشرف بن شرقي الذي ضغط بشكل إيجابي على دفاعات الغزلان وانفرد بمحمد عبد المنصف الذي ارتدى قفاز الإجادة وتصدى لكرة بن شرقي.

واصل الزمالك ضغطه على فريق وادي دجلة، ونشط الفريق هجماته من الجبهة اليسرى التي يشغلها أحمد فتوح وأشرف بن شرقي ويميل لهما سيف الدين الجزائري، إلا أن هجمات الفريق افتقدت الدقة في اللمسة الأخيرة.

وحاول وادي دجلة الرد على هجمات الزمالك عن طريق هجمة منظمة تألق في البداية محمود علاء، وتصدى لها قبل أن تصل الكرة لمحمد هلال وأرسل عرضية لصلاح أمين الذي سددها أعلى العارضة.

مالت الأفضلية قليلا إلى وادي دجلة الذي حاول الوصول لمرمى جنش واستطاع دفاع الزمالك بقيادة حمزة المثلوثي في التصدي لكل فرص الغزلان، وبعدها وصل الزمالك لمرمى عبد المنصف عن طرق سيف الجزيري الذي فشل في ترويض الكرة، وضاعت فرصة خطيرة للزمالك.

تنوعت فرص الزمالك على مرمى وادي دجلة، واستقبل يوسف أوباما تمريرة فرجاني ساسي وسدد في يد محمد عبدالمنصف، ورد لاعبو الغزلان على فرصة الزمالك بالحصول على 3 ركلات ركنية لم تشكل أي خطورة على مرمى جنش.

وأجرى الزمالك التبديل الأول بنزول عبدالله جمعة بدلا من إمام عاشور الذي تعرض للإصابة وسقط على الأرض، وفضل الجهاز الفني تبديله حتى لا تتفاقم إصابته، وحاول عبدالله جمعة من أول لمسة له وسدد كرة قوية اصطدمت بدفاعات وادي دجلة وتحولت لركلة ركنية لم يستفد منها الفريق.

وفي الشوط الثاني لم يختلف الأمر كثيرا عن مجريات الشوط الأول، حاول لاعبو الزمالك الضغط من المناطق الأمامية ولكن سوء التمرير والبطيء في تحضير الهجمة سهلوا المهمة على دفاعات وادي دجلة الذي لم يجد صعوبة في استخلاص الكرة من أنياب مهاجمي الزمالك.

ورفض عبد الله جمعة منح فريقه الزمالك نقاط اللقاء بعدما سدد ركلة الجزاء خلال الشوط الثاني ووضعها في يدي محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة؛ لينتهى اللقاء بالتعادل السلبي.