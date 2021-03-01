شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ووادي دجلة.. عبد الله جمعة يبكي بعد إهداره ركلة الجزاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل عبد الله جمعة، لاعب فريق الزمالك، في نوبة من البكاء عقب نهاية لقاء فريقه ضد وادي دجلة بالتعادل دون أهداف مساء اليوم الإثنين بالجولة 14 للدوري المصري الممتاز. ورفض عبد الله جمعة منح فريقه الزمالك نقاط اللقاء بعدما سددة ركلة الجزاء خلال الشوط الثاني عند الدقيقة 88 من عمر الشوط الثاني، ووضعها في أيدى محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة لينتهى اللقاء بالتعادل السلبي. وحرص محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك على تهدئة جمعة كما توجه عبد الحليم علي مدير الكرة للاعب لمواساته.

وكان البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، قال: إن عبدالله جمعة من اللاعبين المختصين لتسديد ركلات الترجيح. وأهدر عبدالله جمعة، ركلة الجزاء التي سنحت للزمالك، أمام وادي دجلة في المباراة التي جمعتهما الاثنين. وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. وأضاف باتشيكو، إن عبدالله من اللاعبين الذي يجيدون تسديد ركلات الترجيح، وإهداره للركلة التي احتسبت للزمالك أمر طبيعي ويحدث فى العالم.