شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الغني: لا يوجد مبرر لتسديد عبد الله جمعة ضربة الجزاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن أحمد عبدالغني، نجم الكرة المصرية السابق، هجومًا على البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، بعد التعادل السلبي مع وادي دجلة ببطولة الدوري.

وأكد عبدالغني، في تصريحات لاستاد «المصري اليوم»، مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، أن هناك شيئا خطأ بين اللاعبين والمدير الفني للفريق، وهو ما ظهر أمام وادي دجلة.

وأضاف :«لا يوجد مبرر لتسديد عبدالله جمعة ضربة الجزاء وقرار المدرب غير مفهوم، ويجب أن يكون هناك وقفة للاعبي الزمالك مع أنفسهم، وضرورة مراجعة الحسابات قبل المباريات الهامة في دوري أبطال إفريقيا».