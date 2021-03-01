شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: عبدالمنصف يستحق الانضمام للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال عماد متعب، نجم النادي الأهلي الأسبق، إن محمد عبدالمنصف، من أفضل حراس المرمي الموجودين في مصر حاليا، وقدم مباريات رائعة مع وادي دجلة في الموسم الحالي.

وأضاف متعب، أن عبدالمنصف، يستحق الانضمام لمنتخب مصر في الفترة الحالية؛ استعداداً لمواجهتي كينيا وجزر القمر.

وشدد متعب، على أن فكرة تقييم عبدالمنصف، على أساس السن، أمر ظالم للغاية، وعلى الجميع أن يرفع الظلم عن عبدالمنصف، وأن يتم التعامل معه وفقاً لمستواه وليس لسنه.