شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: بن شرقي أضاع أخطر فرص اللقاء للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عماد متعب، نجم النادي الأهلي الأسبق، في تصريحات تليفزيونية انه على مهاجمي الزمالك مراجعة انفسهم في اهدار الفرص السهلة وخصوصاً التي سنحت لهم امام وادي دجلة.

وتعادل الزمالك مع وادي دجلة بدون اهداف في المباراة التي جمعتهما «الاثنين»، ضمن مباريات الدوري.

وأضاف متعب، أن تعامل اشرف بن شرقي، مع الانفراد الذي اضاعه في الشوط الأول لمباراة وادي دجلة، لم يكن جيداً، ولم يستغله بن شرقي بالصورة المثلي وأضاع هدف لم يضيع على الزمالك، لقد أضاع اخطر فرص اللقاء للزمالك.

وشدد متعب، على ان لاعبي الزمالك اضاعو العديد من الفرص خلال المواجهة، بعضها نتيجة لعدم التوفيق والأخر نتيجة عدم التعامل الجيد مع تلك الفرص.