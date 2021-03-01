شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يرفض الراحة استعداداً لمواجهة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خوض الفريق تدريباته غدا بملعب الفريق؛ استعداداً لمواجهة الترجي الرياضي التونسي في الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقررة إقامتها مساء السبت المقبل في تونس.

وتعادل الزمالك مع وادي دجلة سلبياً مساء اليوم الإثنين على استاد السلام في الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز ووصل للنقطة الـ 30، متصدرا جدول ترتيب البطولة.