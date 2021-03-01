شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: إمام عاشور دون المستوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي حازم امام، نجم الزمالك الأسبق، في تصريحات تليفزيونية اندهاشه من ابتعاد إمام عاشور، عن مستواه في الثلاث مباريات الأخيرة.

وقال حازم: على إمام عاشور، أن يعلم أن الدوري ليس مباراتين فقط، وأن مشوار الدوري لا يزال طويلاً وعليه أن يبذل مجهوداً كبيراً حتي يحفر اسمه ضمن نجوم الزمالك.

وتساءل إمام: «كيف للاعب لم يتجاوز العشرين عاما أن يكون مستواه متذبذبا بهذا الشكل، خصوصاً أنه ينتمي لإحدى قلاع الأندية المصرية».