شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: إمام عاشور دون المستوى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي حازم امام، نجم الزمالك الأسبق، في تصريحات تليفزيونية اندهاشه من ابتعاد إمام عاشور، عن مستواه في الثلاث مباريات الأخيرة.
وقال حازم: على إمام عاشور، أن يعلم أن الدوري ليس مباراتين فقط، وأن مشوار الدوري لا يزال طويلاً وعليه أن يبذل مجهوداً كبيراً حتي يحفر اسمه ضمن نجوم الزمالك.
وتساءل إمام: «كيف للاعب لم يتجاوز العشرين عاما أن يكون مستواه متذبذبا بهذا الشكل، خصوصاً أنه ينتمي لإحدى قلاع الأندية المصرية».
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