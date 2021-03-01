شكرا لقرائتكم خبر عن كم ركلة جزاء تصدى لها عبدالمنصف صاحب الـ 44 عاماً خلال العقد ‏الأخير؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعملق الحارس المخضرم محمد عبدالمنصف، في حراسة عرين وادي دجلة، وذاد عن مرماه خلال مواجهة فريقه بالزمالك مساء اليوم الاثنين، بمنافسات الجولة رقم 14 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

وتصدى «أوسا» صاحب الـ 44 عاماً لركلة جزاء من أمام عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك، مع الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الفريقين الليلة.

محمد عبدالمنصف تمكن من التصدي لـ 13 ركلة جزاء خلال مشواره مع عدة أندية بالعقد الأخير من الألفية الحالية.

في موسم 2010-2011 خلال وجوده حارساً للجونة تصدى لركلتين، الأولى في مباراة الاتحاد التي حسمها التعادل السلبي، الثانية خلال مواجهة المصري والمساهمة في فوز فريقه بهدفين مقابل هدف.

موسم 2011-2021، يتصدى محمد عبدالمنصف لركلة جزاء أمام شادي محمد لاعب تليفونات بني سويف مساهماً في فوز الجونة بنتيجة 2/1.

في موسم 2013-2014 ينقذ عبدالمنصف فريق إنبي من الهزيمة أمام الرجاء ويتصدى لركلة جزاء جديدة.

يواصل أوسا التألق في موسم 2015-2016 ويقود إنبي لفوز على المحلة من خلال التصدي لركلة جزاء أمام زعيم الفلاحين.

يستمر توهج الحارس المخضرم وفي موسم 2018-2019 يتصدى لركلتي جزاء أمام كل من علي معلول نجم الأهلي، كذلك أمام أحمد شكري جناح المصري البورسعيدي.

وفي الموسم الماضي ينقذ أوسا دجلة من جديد بتصديه لركلة جزاء محمد مجدي أفشة نجم الأهلي، كذلك التصدي لركلة أخرى تمنح فريقه الفوز على إف سي مصر "زد" حالياً.

وها هو الموسم الجاري يشهد على تعملق عبدالمنصف، فيحرم كلا من بيراميدز والزمالك من الفوز على دجلة بالتصدي لركلتي جزاء أمام الثنائي عبدالله جمعة وأحمد سامي.