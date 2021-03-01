شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلق علي تعادل الزمالك مع وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق والصادر بحقه قراربالايقاف من وزير الرياضة على تعادل الفريق الكروي الاول سلبياً مع متذيل جدول الترتيب وادي دجلة في بطولة الدوري قائلا: «الزمالك في ازمة والفريق مقبل على كارثة جديدة اذا لم يتم تعديل الأمور».

وقال منصور: «أطالب المسوولين بانقاذ الزمالك قبل فوات الأوان، ما يحدث للفريق نتاج طبيعي لحالة اليأس والإحباط والتخبط الإداري والفني في الفريق بسبب للخلافات المستمرة والدائمة لأعضاء اللجنة الثلاثية واللجنة التنفيذية وإدارة الكرة فضلا عن خلافات إدارة الكرة فيما بينهم»

وطالب منصور الجماهير البيضاء بعدم التخلي عن الفريق واللاعبين والوقوف خلفهم في هذه الفترة الصعبة من أجل عودة الثقة للاعبين في أنفسهم.