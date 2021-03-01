شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: تسديد عبد الله جمعة ركلة الجزاء أمام وادي دجلة أمر غير مفهوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أيمن يونس، نجم الزمالك الأسبق، في تصريحات تليفزيونية إن لاعبي الزمالك كانوا مرتبكين بدون مبرر أمام وادي دجلة.

وتعادل الزمالك مع وادي دجلة بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما «الاثنين»، ضمن مباريات الدوري.

وأضاف يونس، أن الارتباك غير المبرر للاعبي الزمالك السبب الرئيسي في التعادل مع وادي دجلة.

وشدد يونس، على أن فكرة تسديد عبدالله جمعة، ركلة الجزاء في ظل وجود فرجاني ساسي، ومحمود علاء داخل الملعب أمر غير مفهوم.