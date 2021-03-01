شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: باتشيكو له الحق فى اختيار الحراس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صديق، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، له الحق في اختيار ترتيب الحراس بالفريق الأبيض، موضحًا أنه له كل الصلاحيات في اختيار من يلعب الأول ومن الثانى والثالث.

وقال صديق في تصريحات لـ «استاد المصري اليوم»، مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «المدير الفني يتولى مسؤولية تحديد الحراس واختيار الأساسي والبديل، وهذا الأمر حدث معنا في الأهلى من قبل مع مانويل جوزيه والحضرى ونادر السيد».