شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: تعادل الزمالك أمام وادي دجلة بسبب الغياب عن التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن هشام يكن، نجم نادي الزمالك السابق، هجوما حادا على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد التعادل السلبي مع فريق وادي دجلة في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز.

وقال يكن في تصريحات لـ «استاد المصري اليوم»، مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، أن ما يحدث للاعبين عقاب لهم بسبب ما فعلوه ورفض المشاركة في التمرين خلال الأيام الماضية لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأضاف: «خير الزمالك على الجميع وعيب ما فعله اللاعبون، ولازم وقفة مع اللاعبين».