شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: لا أعرف سبب سوء الحظ أمام وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال البرتغال جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، إن فريقه صادفه حالة عدم توفيق غير عادية أمام وادي دجلة.

وتعادل الزمالك، مع وادي دجلة بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما «الاثنين»، ضمن مباريات الدوري.

وأضاف باتشيكو: لا أعرف سببا لسوء الحظ غير العادي، مشدداً على أن فريقه لو لعب 90 دقيقة إضافية أمام وادي دجلة فلن تدخل الكرة شباك عبدالمنصف.