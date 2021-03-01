شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة كوكا.. أولمبياكوس يفوز على فولوس ويتصدر ترتيب الدوري اليوناني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق أولمبياكوس، الفوز على حساب مضيفه فولوس بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على ملعب «بانثيساليكو»، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري اليوناني.

شهدت المباراة مشاركة الدولي المصري أحمد حسن كوكا في الدقيقة 63 من عمر المواجهة، بعدما بدأ اللقاء من مقاعد البدلاء في تشكيلة المدير الفني مارتينيز.

جاءت أهداف المباراة عن طريق كوستاس فورتونيس في الدقيقة الرابعة ويان مفيلا في الدقيقة 81 لفريق أولمبياكوس، بينما سجل فاوستو جريلو هدف التعادل في الدقيقة 10.

وواصل فريق أولمبياكوس صدارة جدول ترتيب الدوري اليوناني برصيد 63 نقطة، جمعها من الفوز في 20 مواجهة والتعادل في 3 وخسارة مواجهة واحدة فقط، سجل خلالها 58 هدفا وتلقى 11 هدفا فقط، فيما يقع فولوس بالمركز السابع بجدول ترتيب الدوري اليوناني برصيد 30 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات وخسارة 8 مواجهات والتعادل في 9 لقاءات، وسجل 25 هدفا وتلقى 31.