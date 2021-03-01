شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف: التعادل مع الزمالك طوق النجاة لوادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عبدالمنصف، حارس مرمي الفريق الكروي الأول لنادي وادي دجلة، إن فريقه كان في أمس الحاجة للتعادل مع الزمالك.

وتعادل الزمالك، مع وادي دجلة بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما «الإثنين»، ضمن مباريات الدوري.

وأضاف عبدالمنصف: النقطة التي حصلنا عليها من الزمالك، ستدفعنا دفعة قوية في جدول المسابقة. مشدداً على أن تلك المباراة ستكون بمثابة طوق النجاة لفريقه هذا الموسم.