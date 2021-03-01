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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمم أفريقيا للشباب: أوغندا تلاقي غانا في النهائي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021
تأهل المنتخب الأوغندي إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاماً بفوزه العريض على المنتخب التونسي 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين على الملعب الأولمبي في موريتانيا ضمن منافسات الدور نصف النهائي.
وسجل رباعية المنتخب الفائز ريتشارد باسانغوا في الدقيقة الرابعة وديريك كاكوزا ثلاثية في الدقائق (36 و50 و73) فيما سجل آدم بن لامين هدف الشرف لتونس في الدقيقة 38.
وفي مباراة نصف النهائي الثانية تغلب منتخب غانا على نظيره منتخب غامبيا بهدف للاشيء.
وسجل بيرسيوس بواه هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 34.