أمم أفريقيا للشباب: أوغندا تلاقي غانا في النهائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

تأهل المنتخب الأوغندي إلى نهائي بطولة ​كأس أمم أفريقيا للشباب​ تحت 20 عاماً بفوزه العريض على المنتخب التونسي 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين على الملعب الأولمبي في موريتانيا ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

