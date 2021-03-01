رغم العطلة مولر يتابع الاستعدادات لمواجهة دورتموند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

اجرى نجم ​بايرن ميونيخ​ ​توماس مولر​ تدريبات إضافية استعدادًا لمواجهة بوروسيا دورتموند السبت المقبل في إطار الجولة الرابعة والعشرين بالدوري الألماني.



ولم يتردد توماس مولر صاحب الـ31 عامًا في خوض جلسات تدريب إضافية رغم استمتاع زملائه في الفريق بيوم عطلة.

وصنع مولر 11 هدفًا هذا الموسم وقد تعافى مؤخرًا من فيروس كورونا الذي حرمه من المشاركة في نهائي كأس العالم للأندية وبمجرد عودته صنع هدفًا لروبرت ليفاندوفسكي بعد مرور دقيقة واحدة فقط على نزوله لملعب المباراة في الشوط الثاني ضد كولن.