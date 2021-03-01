عبد الباقي: كنا بحاجة للتعادل أمام الزمالك 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

إعتبر مدرب نادي ​وادي دجلة​، ​عبد الباقي جمال​ أن التعادل السلبي أمام ​الزمالك​ ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز كان حاجة بالنسبة لفريقه ونقطة جيدة في وقتها.



وأوضح عبد الباقي في حديث إذاعي: "الهدف من المباراة هو الخروج بدفعة معنوية، الهزائم الكثيرة تفقد اللاعبين الثقة، واحتجنا نتيجة اليوم لنبني عليها أمام فريق كبير ومتصدر الدوري، نقطة جيدة وفي وقتها".

وأضاف: "كنا نلعب بتوازن، الزمالك غير طريقة لعبه وهذا سهل علينا الكثير".

وختم عبد الباقي: "الأمور بالنسبة لنا كنت أسهل من المتوقع، هدفنا جمع نقاط بأي شكل لكي نبني عليها، ولم نأخذ مخاطرة مثل عادتنا ونجحنا في ذلك".