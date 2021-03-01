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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبد الباقي: كنا بحاجة للتعادل أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021
إعتبر مدرب نادي وادي دجلة، عبد الباقي جمال أن التعادل السلبي أمام الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز كان حاجة بالنسبة لفريقه ونقطة جيدة في وقتها.
وأوضح عبد الباقي في حديث إذاعي: "الهدف من المباراة هو الخروج بدفعة معنوية، الهزائم الكثيرة تفقد اللاعبين الثقة، واحتجنا نتيجة اليوم لنبني عليها أمام فريق كبير ومتصدر الدوري، نقطة جيدة وفي وقتها".
وأضاف: "كنا نلعب بتوازن، الزمالك غير طريقة لعبه وهذا سهل علينا الكثير".
وختم عبد الباقي: "الأمور بالنسبة لنا كنت أسهل من المتوقع، هدفنا جمع نقاط بأي شكل لكي نبني عليها، ولم نأخذ مخاطرة مثل عادتنا ونجحنا في ذلك".